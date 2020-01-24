Kılıçdaroğlu, Elazığ Valisi Kaldırım ile görüştü

24.01.2020 23:04 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile telefonda görüştü.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım ile telefonda görüştüğü bildirildi. Vali Kaldırım'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, Elazığlılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'la da görüşen Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı yürütülen çalışmalara destek verilmesi için görevlendirdi.

Kaynak: DHA