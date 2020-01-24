Kılıçdaroğlu, Elazığ Valisi Kaldırım ile görüştü
Haberler » Politika » Kılıçdaroğlu, Elazığ Valisi Kaldırım ile görüştü - Haberler

Kılıçdaroğlu, Elazığ Valisi Kaldırım ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile telefonda görüştü.

24.01.2020 23:04 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:04
Kılıçdaroğlu, Elazığ Valisi Kaldırım ile görüştü

CHP Genel Başkanı , 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile telefonda görüştü.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım ile telefonda görüştüğü bildirildi. Vali Kaldırım'dan  yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, Elazığlılara geçmiş olsun dileklerini iletti.  Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'la da görüşen Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı yürütülen çalışmalara destek verilmesi için görevlendirdi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri