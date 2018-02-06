- Kılıçdaroğlu:"50 sefer söyledim bunlar terör örgütüdür"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"PYD/YPG terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla" diyor. Vallahi de billahi de ben yiğidim. Anadolu'nun Köroğlusuyum, Efesiyim. Hiç endişem yok. 50 sefer söyledim, meydanlarda, televizyonlarda söyledim. Bunlar terör örgütüdür"

"Suriye'de barışın temelini atmak istiyorsan gerçek anlamda söz sahibi olmak istiyorsan, olaylar sonlandıktan sonra Türkiye Suriye'de gerçek anlamda aktör olmak istiyorsa, Esad'la temasa geçmeli"

"El Nusra terör örgütü müdür değil midir sen bunu söyleyemiyorsun"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik "PYD/YPG terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla" sözlerine ilişkin, "Vallahi de billahi de ben yiğidim. Anadolu'nun Köroğlusuyum, Efesiyim. Hiç endişem yok. 50 sefer söyledim, meydanlarda, televizyonlarda söyledim. Bunlar terör örgütüdür" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, haftasonu CHP 36. Olağan Kurultayı'nda yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçilmesinin ardından bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.