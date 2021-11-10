Kılıç gösterileriyle tarihi savaş sanatlarını yaşatıyorlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 2019 yılında kurulan Tarihi Savaş Sanatları Derneği üyeleri, Avrupa'da Orta Çağ'da kullanılanlara benzer kılıçlarla tarihi savaş sanatlarını yaşatmaya çalışıyor.

Eskişehir Tarihi Savaş Sanatları Derneği, 11 Kasım 2019 yılında kuruldu. Kentteki bir maden fabrikasında jeoloji mühendisi olarak çalışan ve eşi Türk olan Konstantin Horkel'in başkanlığını yaptığı derneğin üyeleri, kılıçlarla haftada 2 gün ikişer saat antrenman yapıyor.

Tarihi savaş sanatlarını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan dernek üyelerinin, parklarda ve kentin turistik alanlarında yaptıkları antrenmanlar vatandaşların ilgisini çekiyor.

Çelik kılıçların bedenlerine zarar vermemesi için özel ekipmanlar giyen üyeler, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarda savaş sanatlarının inceliklerini kullanıyor. Dernekte yeni üyeler için plastik ve tahta kılıçlarla antrenman imkanı sunuluyor.

Yeni tip koronavirüs salgını öncesinde yurt dışındaki turnuvalara da katılan Eskişehir Tarihi Savaş Sanatları Derneği, sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaşanlar için tanıtım antrenmanları da gerçekleştiriyor.

"Antrenmanları yaparken İngilizce konuşuyoruz"

Dernek Başkanı Konstantin Horkel, AA muhabirine, 2015 yılına kadar yaşadığı Avusturya'da tarihi Avrupa savaş sanatı sporuyla ilgilendiğini belirterek, iş için geldiği Türkiye'ye de bu sporu taşıdığını kaydetti.

Söz konusu sporu Türkiye'de de yapmak için 11 Kasım 2019'da Eskişehir Tarihi Savaş Sanatları Derneğini kurduklarını anlatan Horkel, şöyle konuştu:

"Dernek kurmadan önce bir grup arkadaşla çalışmalara başladık. Ankara'dan, İzmir'den, İstanbul'dan arkadaşlarımız vardı. Pandemiden önce çok güzel işler yaptık. Bu sporu yapmak için derneğimizi kurduk. Şu anda toplam 16 üyemiz var. Derneğimizde mühendisler ve öğretmenler de var, üniversite öğrencileri de var. Antrenmanları yaparken İngilizce konuşuyoruz. Böylece İngilizceyi geliştirme fırsatı sağlıyoruz. Bu çok güzel bir spor. Eski savaş sanatlarını öğreniyoruz. Kitaplardan okuyoruz.

Bu sporun Orta Çağ'da yaşamış 4 büyük ustası var. Onları okuyup, hareketlerini öğrenerek bunları kullanıyoruz. Hareketleri öğrendikten sonra antrenman kılıçlarını kullanabiliyorsunuz. Koruma kıyafetlerini giymek zorundasınız. Bu sporu yaparken hareket ediyorsunuz. Zihninizi çalıştırıyorsunuz. İki elle, tek elle kılıç kullanıyorsunuz. Kalkan kullanabiliyorsunuz. Derneğin amacı çok basit. Kılıçla yapılan nazik bir savaş sanatıyla uğraşıyoruz. Kılıç bütün fiziksel avantaj ve dezavantajları dengeliyor. Bir kadın ve erkek rahatlıkla karşılaşabilir. Fiziksel güçleri dengeliyor. Bu sporu herkesle paylaşmak istedik."

Yeni üyelere tahta kılıçla antrenman yaptırıyorlar

Horkel, güvenliğin ve sağlığın kendileri için önemli olduğunun altını çizerek, yeni katılanlara kılıç bile tutturmadıklarını söyledi.

Yeni üyelere öncelikle çeşitli hareketler öğrettiklerini ifade eden Horkel, "Bunun ardından kılıç tutmayı öğreniyorsunuz. Daha sonra tahta kılıç ile rakiple mücadele etmeyi öğreniyorsunuz. Hareketleri öğrendikten sonra plastik kılıçlarla antrenman yapabiliyorsunuz. Malzemeleri, rakipten korunmayı, plan geliştirmeyi öğreniyorsunuz. Bunun ardından plastik kılıçla mı çelik kılıçla mı antrenman yapacağınıza karar veriyorsunuz. Çelik kılıcı herkes kendi temin ediyor." dedi.

Konstantin Horkel, her hafta salı ve perşembe günleri antrenman yaptıklarına değinerek, kentin birçok yerinde antrenmanlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Genellikle parklarda antrenman yaptıklarını aktaran Horkel, "İnsanlar etrafımıza toplanıyor, kılıçlarımızı merak ediyorlar. Çocuklar bizimle ilgileniyor. Kentin birçok yerinde gösteriler gerçekleştiriyoruz. Pozitif dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

Kılıçlarla seyahat halindeyken yaşadıkları bir olayı anlatan Horkel, şunları söyledi:

"Kılıçları göstermek için yüksek hızlı tren ile İstanbul'daki arkadaşlarımızın yanına giderken güvenlik görevlileri kılıçları görünce polise ihbarda bulundu. Polislerin yanına gittik. Onlar gelip kılıçları inceledi. Antrenmanlardan dolayı yıpranan kılıçların antika olup olmadığını sordular. Kullanımdan dolayı eski göründüğünü söylememe rağmen polis amirliğine götürdüler. Kılıçları incelemek için Ankara'daki kriminal laboratuvara götürdüler. Kılıçlar orada 2 ay incelendi. Daha sonra bir uzman gelip, kılıçları inceledikten sonra silah olmadığı onayladı."

Horkel, Yunanistan, Ukrayna, Sırbistan gibi ülkelerde tarihi savaş sanatları turnuvalarının yapıldığını belirterek, dernek olarak Uluslararası Tarihi Avrupa Dövüş Sanatları Federasyonu tarafından Yunanistan'da 2019 yılında düzenlenen turnuvaya katıldıklarını anlattı.

"Bu spor sayesinde 120 kilodan 78 kiloya kadar düştüm"

Dernek üyesi Mete Işıkadalar ise parkta antrenman yapan dernek üyeleriyle tanışmasının ardından tarihi savaş sanatlarıyla ilgilenmeye başladığını söyledi.

Orta Çağ'a ve kılıca yönelik ilgisinin bulunduğunu kaydeden Işıkadalar, "Şu anda dernekte uzun kılıç kullananlardan birisiyim. Ukrayna'da uluslararası bir turnuvaya katıldım, ilk yurt dışı tecrübemdi. Antrenmanların İngilizce yapılması dolayısıyla İngilizcemi de geliştirme imkanı buldum. Aşırı kiloluydum. Bu spor sayesinde 120 kilodan 78 kiloya kadar düştüm. Derneğimize katılmak isteyenler sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirler." diye konuştu.

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