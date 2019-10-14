14.10.2019 20:13

- Kıbrıs gazisinden KKTC Cumhurbaşkanına sert eleştiri

Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi Başkanı Vedat Nefesoğlu:

"Biz Kıbrıs'ta savaşmasaydık, Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanı olamayacaktı"

DÜZCE - Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan Düzce Muharip Gaziler Derneği Başkanı Vedat Nefesoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı için yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde bir açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan Düzce Muharip Gaziler Derneği Başkanı Vedat Nefesoğlu sert tepki gösterdi. Türk askerinin gittiği yere barış ve huzur getirdiğini de dile getiren Vedat Nefesoğlu, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte Kıbrıs'ta Türklere karşı uygulanan soykırıma son verdiklerini, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile de Suriye topraklarına huzur ve hoşgörünün geleceğini ifade etti.

Akıncı'yı istifaya davet etti

Akıncı'nın Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde cumhurbaşkanı olduğunu ve kendisini kınadığını söyleyen Vadat Nefesoğlu, "Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı bugün o makamda bile olamazdı. O makam olmazdı zaten. Sayın cumhurbaşkanı iyi düşünsün, Kıbrıs Gazilerinden özür dilesin. Orada yatan şehitlerimizin kanını da unutmasın. Kıbrıs'ta Türk askerinin her karış toprağında kanı var. Ben Mustafa Akıncı'nın açıklamalarını televizyondan izledim. Bir Kıbrıs Gazisi olarak kendisini şiddetle kınıyorum ve cumhurbaşkanlığı görevini derhal bırakmasını, Türkiye'ye karşı kini neyse açıklamasını istiyorum" dedi.

"Onları Rumların zulmünden, katliamından kurtardık"

Akıncı'nın yaptığı açıklamanın maksadını anlamadığını ifade eden Nefesoğlu, "Biz Kıbrıs'a gaziler olarak barış getirdik. 1974'te Kıbrıs barış Harekatına gittiğimizde Kıbrıs halkının neler çektiğini, nelerle karşılaştığını Kıbrıs gazileri olarak bizler daha iyi biliyoruz. Onlar için aç, susuz, imkanlar dahilinde olmayan şeylerle savaştık. ve onları Rumların zulmünden, katliamından kurtardık. Sayın Cumhurbaşkanı ne maksatla, neye dayanarak bu açıklamayı yaptınız? Kıbrıs harekatına katılan gazilerden özür dilemenizi istiyorum. Bir Kıbrıs Gazisi olarak Barış Pınarı harekatını da oraya, barış getirmek için yapıldığını bildirmek istiyorum. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Türk ordusu bugüne kadar yapmış olduğumuz savaşlarda sivillere, kadınlara, çocuklara yaşlılara, herhangi bir zulüm yapmamıştır" diye konuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda 499 askerin şehit olarak Kıbrıs topraklarına yattığını hatırlatan Nefesoğlu, "Kıbrıs'ta vermiş olduğumuz bu şehitlerimiz de mi aklına gelmiyor. Biz Kıbrıs'ın kurtulması için savaşırken belkide dünyada yoktunuz. Ben açıklamayı akşam duyunca çok üzüldüm. Evde çoluk çocuğuma Kıbrıs Barış Harekatını tekrar tekrar anlattım. Bizler sağ salim geldik ama 500 şehit arkadaşım Kıbrıs topraklarında yatmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanından özür dilemesini bekliyoruz. Aksi halde biz gazi arkadaşlarımızla birlikte Kıbrıs'a gideriz, Bizler masamızda Türk bayrağı ile Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını birlikte koyuyoruz. Bizler için Türkiye neyse Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de odur" diye konuştu.

(SA-GY-HA-Y)

Kaynak: İHA