Kıbrıs gazilerine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi

09.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:42

Merzifon ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 4 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde Kıbrıs gazileri onuruna "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Kaymakam Gürkan Demirkale, burada yaptığı konuşmada, Türk milletini millet yapan en önemli unsurların merhamet ve vefa duygusu olduğunu söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın her yönüyle bir kahramanlık destanı olduğuna işaret eden Demirkale, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesinde büyük rol oynayan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Gazileri Hüseyin Acar, Mahmut Okut, Mahmut Furuncu ve Metin Torun'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından hazırlanan madalya ve beratları takdim edildi.

Kıbrıs gazisi Mahmut Furuncu, törenin ardından yaptığı açıklamada, "Teşekkür ediyorum. Unutulmadığımız için mutluyuz. Torunlarımız madalyaları gördüğünde 'dedem Kıbrıs Barış Harekatına katıldı' diyecekler. Bunun için de gururluyuz." diye konuştu.

Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Amasya İl Müdürü Ahmet Kırlangıç, Merzifon Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Erdem Yüksel, Muharip Gaziler Derneği Merzifon Temsilcisi Ahmet Saka, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Cuma katıldı.

Kaynak: AA