Kibar Holding ile Azerbaycanlı STP'den stratejik ortaklık

Kibar Holding grup şirketlerinden, Assan Panel, Ürdün'den sonra ikinci yurt dışı yatırımını Azerbaycan'a yaptığını duyurdu. Azerbaycan'ın en önemli teknoloji ve sanayi merkezi STP'nin iştirakiyle planladığı ortaklık ile başta Türki Cumhuriyetler olmak üzere Rusya ve Asya pazarlarına ihracat hedefleyen şirket, global marka olmayı hedefliyor.

Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding, panel sektöründe yurt dışı yatırımlarına Ürdün'den sonra kardeş ülke Azerbaycan ile devam ettiğini açıkladı. Grup şirketlerinden Assan Panel ile Azerbaycan'ın en önemli teknoloji ve sanayi merkezi Sumgayıt Texnologıyalar Parkı (STP) stratejik ortaklık kurdu. Panel sektöründe kurulacak yeni ortaklıkla şirket faaliyetlerini, Assan Panel – STP Azerbaycan olarak sürdürecek.

İKİ GRUP GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Kardeş ülke Azerbaycan'da yatırım yapma fırsatından büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı iki ülkenin önde gelen gruplarının ilk ortak girişiminin yeni açılımlar ve fırsatlar getirmesini beklediğini söyledi. Kayabaşı "Grubumuz, Cumhuriyet tarihinin yarısına tanıklık eden, Türkiye sanayiinin gelişmesinde kaldıraç rolü üstlenen, değişime öncülük eden misyonuyla bugün global bir marka haline gelmiştir. 2012'de grubun da ilk yurt dışı yatırımı olan Ürdün yatırımından sonra ikinci yurt dışı yatırımına imza atan şirketimiz Assan Panel, sektöründe global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Assan Panel'in alanında önemli uzmanlık ve bilgi birikimi var. Bu birikimi Azerbaycan'a taşıyacağız" dedi.

TÜRKİ CUMHURİYETLER VE BÖLGEYE İHRACAT İMKANI SAĞLAYACAK

Söz konusu yatırımın Türki Cumhuriyetleri'ndeki ilk yatırımları olduğu bilgisini veren Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar ise şunları söyledi:

"Assan Panel ve Kibar Holding'in ilk yurtdışı yatırımı olan Ürdün'deki şirketimiz ile sadece Ürdün'e değil, Mısır, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri gibi bölgeye de satış yapma imkanına kavuştuk. Şimdi Azerbaycan ile tüm Türki Cumhuriyetler'e, Kafkaslar'a hatta Rusya ve Asya ülkelerine ihracat yapma fırsatı yaratacağız. Assan Panel'in 85 ülkeye ihracat yapan, güçlü bilgi birikimi ve deneyimi de bu süreçteki en önemli itici gücümüz olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı