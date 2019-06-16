Kibar Dış Ticaret'e TİM'den iki ödül

Kibar Holding'in grup ihracatlarını yürüten şirketi Kibar Dış Ticaret A.Ş., Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "İhracatın Şampiyonları" ödül töreninde iki ayrı ödülün sahibi oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl açıklanan "İlk 1000 İhracatçı Firma" listesinde Kibar Dış Ticaret A.Ş., 2018 yılında ortaya koyduğu ihracat performansıyla Türkiye genelinde 4'üncü, sektörel bazda da birinci sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 16 Haziran'da gerçekleştirilen 'İhracatın Şampiyonları' ödül töreninde, "İlk 1000 İhracatçı Firma 2018" listesinde ilk 10'da yer alan ve sektör birincisi olan firmalar, ödüllerini teslim aldı. Törende, Kibar Dış Ticaret A.Ş., "İlk 1000 İhracatçı Firma 2018" listesinde Türkiye genel sıralamasında dördüncü, Demir ve Demir Dışı Metaller Kategorisi'nde de sektör birincisi oldu.

Kibar Dış Ticaret A.Ş. adına ödülü alan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, yıllardır Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ilk 10 firmasından biri olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Türkiye'nin son dönemde ihracat alanında önemli başarılar elde ettiğini belirten Kibar, "Ülkemiz ekonomisinin en büyük dinamolarından olan ihracat, önümüzdeki dönemde de önemini korumaya devam edecek. Kibar Holding olarak ihracat ağırlıklı bir sanayi grubuyuz. Üretimimizin yüzde 60'ını ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni pazarlara odaklanarak ihracat oranlarımızı daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Yaptığımız çalışmalarla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA