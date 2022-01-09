Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hakkında nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, parada sahtecilik gibi çeşitli suçlardan 24 adet suç kaydı bulunan ve halen hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş 10 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalandı.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hakkında nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, parada sahtecilik gibi çeşitli suçlardan 24 adet suç kaydı bulunan ve halen hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş 10 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Döşemealtı ilçesi, Organize Sanayi Bölgesinde Antalya İl Jandarmada Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT timleri ve Döşemealtı Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlardan uzun süredir aranan şahısların yakalanması maksadıyla planlı yürütülen faaliyet kapsamında hakkında nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, parada sahtecilik gibi çeşitli suçlardan 24 adet suç kaydı bulunan ve halen hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş 10 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.Ö. isimli şahıs, düzenlenen operasyonda yakaladı. Olay ile ilgili şahıs gözaltına alındı. - ANTALYA

Denizi seyretmeye gitti, dalgalar 4 çocuk annesi kadının sonu oldu

Denizi seyretmeye gitti, dalgalar 4 çocuk annesi kadının sonu oldu

 Son dakika haberi... Polislerden 10 kilometre kaçan sürücü: 'Polislerin hayatını tehlikeye attığımın farkında değildim'

Son dakika haberi... Polislerden 10 kilometre kaçan sürücü: "Polislerin hayatını tehlikeye attığımın farkında değildim"

 Doğuma giden karısını motosikletle takip eden gence otomobil çarptı

Doğuma giden karısını motosikletle takip eden gence otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title