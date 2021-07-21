KESİM NOKTASINDA ÜRKÜP KAÇAN TOSUN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
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KESİM NOKTASINDA ÜRKÜP KAÇAN TOSUN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da kurban için kesim noktasına getirilen tosun, sırtına elle vurulunca ürküp kaçtı.

ANTALYA'da kurban için kesim noktasına getirilen tosun, sırtına elle vurulunca ürküp kaçtı. Tosun, belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğne kullanılarak yakalandı. Farklı semtlerde kaçan kurbanlıkların kaçma görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kurban Bayramının ikinci gününde kurban kesimleri sürerken, kaçan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar sahiplerine zor anlar yaşattı. Kepez ilçesinin Göçerler Mahallesi'nde kesim noktasına getirilen tosun, sırtına birkaç kez elle vurulunca ürküp kaçtı. Ortalığı birbirine katan tosun, çevredeki kadın ve çocuklarda paniğe neden oldu. Kaçın kaçın, boşaldı. Çocuklar kaçın kaçın bağrışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı. 1 otomobil ile 2 zeytin ağacına zarar veren hayvan, uyuşturucu iğne ile yakalandı.

Varsak Mahallesi'nde de yine kaçan tosun iki evin arasında sıkıştırıldı. Ekip tüfekle attığı iğne ile tosunu uyuşturarak yakaladı. Kentin farklı noktalarında kaçan kurbanlık hayvanların ve kovalayanların zor anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı.

KESİM NOKTASINDA ÜRKÜP KAÇAN TOSUN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
KESİM NOKTASINDA ÜRKÜP KAÇAN TOSUN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
KESİM NOKTASINDA ÜRKÜP KAÇAN TOSUN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
KESİM NOKTASINDA ÜRKÜP KAÇAN TOSUN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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