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Kerevitaş'ın konsolide cirosu yılın ilk yarısında 1.4 milyar TL oldu

Türkiye'nin taze dondurulmuş gıda ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş'ın 2020 yılının ilk altı ayında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 oranında artışla 1.382,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kerevitaş'ın konsolide cirosu yılın ilk yarısında 1.4 milyar TL oldu
07.08.2020 21:27 | Son Güncelleme: 07.08.2020 21:31

Türkiye'nin taze dondurulmuş gıda ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş'ın 2020 yılının ilk altı ayında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 oranında artışla 1.382,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye'nin taze dondurulmuş gıda ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş, 2020 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre, şirketin konsolide cirosu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 oranında artarak 1.382,3 milyon TL olarak gerçekleşti. Konsolide brüt kar 327,4 milyon TL'ye yükselirken, FAVÖK ise 195,2 milyon TL oldu.

Superfresh yılın ilk yarısında yeni ürünlerin desteğiyle pazar payını yükseltti

Kerevitaş'ın markalarından, dondurulmuş gıda sektörünün lider markası SuperFresh, yılın ilk yarısında inovatif ürünleriyle büyüme stratejisini sürdürdü ve pazar payını üç puan artırdı. Unlu ürünler segmentinde Türkiye'de ilk 'Taş Fırın Pizza' ve 'Tava Böreği' alternatiflerini tüketicinin beğenisine sunan SuperFresh'in, tost makinesinde pişen inovatif ürünü Pizza Tost, yerel lezzetlerde Talaş Böreği, tatlı segmentinde 'Çikolatalı Pasta' ve dünya mutfağından 'Falafel' ürünleriyle öne çıktı. Dondurulmuş sebze segmentinde ise brokoli, brüksel lahanası, karnabahar ve kış türlüsü lansmanları gerçekleştirildi.

Besler son üç yılın en yüksek pazar payına ulaştı

Sektörünün açık ara lider firması olan Besler, ikinci çeyrekte Türkiye'de toplam pazarda yüzde 57, markalı ürünler pazarında yüzde 67 ciro payıyla son üç yılın en yüksek pazar payına ulaştı. Pazar, geçen yılın aynı dönemine göre ciroda yüzde 29 büyürken, Besler yüzde 33 büyüme oranıyla başarılı bir performans gösterdi. Besler'in bu dönemde elde ettiği bu başarının itici gücü, Bizim Yağ ve Teremyağ'ın yüksek performansı oldu. Toplam pazarda ve paket pazarında lider olan Bizim Yağ, bir önceki döneme göre cirodaki payını yüzde 42'ye yükseltirken, kase margarin pazarının lideri Teremyağ ise ciroda yüzde 49,3'lük paya ulaştı.

"İnovatif ürünlerimiz ve geniş portföyümüzle pazar liderliğimizi koruyoruz"

Kerevitaş ve Yağ İş Birimi CEO'su Şükrü Çin, ilk altı aylık performansa ilişkin şunları söyledi:

"Pandemi etkilerinin yoğun olarak görüldüğü dönemde, üretim, satış ve dağıtım faaliyetlerimize kesintisiz şekilde devam ettik. Yine bu dönemde ev dışı tüketim ve ihracat pazarlarında konsolide olarak yaşanan ciddi düşüşlere rağmen geçen senenin aynı dönemine göre büyüme elde etmeyi başardık. Özellikle tüketicilerimizin beğenisine sunduğumuz inovatif ürünlerimiz ve markalarımızla pazar liderliğimizi korumayı sürdürdük. Bunların yanı sıra Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınması gereken tüm önlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmemiz sayesinde, Kerevitaş ve Besler fabrikalarımız, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 'TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ne layık görüldü. Böylece hijyen konusundaki güvenilirliğimizi de bir kez daha kanıtlamış olduk." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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