Kenya'yı karanlıkta bırakan enerji nakil hattı arızası tamir edildi - Haberler
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Kenya'yı karanlıkta bırakan enerji nakil hattı arızası tamir edildi

Kenya'yı karanlıkta bırakan enerji nakil hattı arızası tamir edildi
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Kenya'da elektrik direklerinin yıkılması sonrası ülkeyi karanlıkta bırakan arızanın tamir edildiği bildirildi.

Kenya'da elektrik direklerinin yıkılması sonrası ülkeyi karanlıkta bırakan arızanın tamir edildiği bildirildi.

Kenya Elektrik İdaresi, sabah saatlerinde yıkılan Kiambere-Embakasi yüksek gerilimli enerji nakil hattının tamir edildiğini açıkladı.

Açıklamada, başkent Nairobi başta olmak üzere Batı Kenya, Kuzey ve Merkezi Rift ile güney Nyanza bölgelerine yeniden elektrik verildiği bilgisi paylaşıldı.

Kalan az sayıda bölgeye elektrik verilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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