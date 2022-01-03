Kenya'da sivil yerleşim yerine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, yerleşim yerine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Kenya basınındaki habere göre, ülkenin Somali sınırına yakın Hint Okyanusu kıyısındaki Lamu bölgesinde sabah saatlerinde sivil yerleşim yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda bazı evlerin de ateşe verilerek yakıldığı kaydedildi.

Aynı bölge, geçen yıl da birkaç kez silahlı saldırıların hedefi olmuştu.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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