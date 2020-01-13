Kenya'da okula saldırıda 3 öğretmen hayatını kaybetti
Kenya'da bir okula saldırı düzenlendi.
Kenya'da bir okula saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda 3 öğretmenin hayatını kaybettiği belirtildi.
Daily Nation'da yer alan habere göre, düzenlenen saldırıda 3 öğretmen hayatını kaybetti. Bir yetkilinin yaptığı açıklamada 3 öğretmenin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca 1 öğretmenin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Ayrıca haberde, Kamuthe Okulu'na düzenlenen saldırının El Şebap örgütünün düzenlemiş olabileceğine yer verildi.