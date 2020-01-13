Kenya'da okula saldırıda 3 öğretmen hayatını kaybetti
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Kenya'da okula saldırıda 3 öğretmen hayatını kaybetti

Kenya'da bir okula saldırı düzenlendi.

13.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:21
Kenya'da okula saldırıda 3 öğretmen hayatını kaybetti

'da bir okula saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda 3 öğretmenin hayatını kaybettiği belirtildi.

Daily Nation'da yer alan habere göre, düzenlenen saldırıda 3 öğretmen hayatını kaybetti. Bir yetkilinin yaptığı açıklamada 3 öğretmenin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca 1 öğretmenin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı. 

Ayrıca haberde, Kamuthe Okulu'na düzenlenen saldırının El Şebap örgütünün düzenlemiş olabileceğine yer verildi.


Kaynak: DHA
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