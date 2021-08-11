Kent ekonomisine Adana Demirspor dopingi
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Kent ekonomisine Adana Demirspor dopingi

Kent ekonomisine Adana Demirspor dopingi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Birçok tarihi, kültürel ve doğal güzelliği barındıran Adana, Süper Lig ekipleri ve taraftarlarını kentte ağırlamak için gün sayıyor.

Birçok tarihi, kültürel ve doğal güzelliği barındıran Adana, Süper Lig ekipleri ve taraftarlarını kentte ağırlamak için gün sayıyor. Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, mavi-lacivertli ekibin Süper Lig'e çıkmasının kent esnafına can suyu olacağını söyledi.

Adana Demirspor TFF 1. Lig'de şampiyon olarak 26 sene sonra Süper Lig'e yükseldi. Mavi-lacivertli ekip, Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi Yeni Adana Stadyumu'nda ağırlayacak.

Başta Adana Kebap olmak üzere kendine has birçok yemeği, tarihi, kültürel ve doğal güzelliği barındıran kentte de esnaf, Süper Lig ekipleri ve taraftarlarını kentte ağırlamak için bekliyor. Adana'nın Süper Lig'de temsil edilecek olmasının gastroturizm atağına da dönüşmesi hedefleniyor.

"Esnafımıza can suyu olacak"

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesinin ekonomimize büyük katkısı olacaktır. Bu şehrimizin tanıtımı anlamında destek anlamında her türlü katkısı olacaktır. Tabi ki Adana Demirspor 26 senedir Süper Lig'e çıkmadı ama Adanaspor kısa süre de olsa Süper Lig'de mücadele ettiler. Adanaspor'a başarılar diliyoruz ve temennimiz Adanaspor'un da Süper Lig'e çıkması. Stadyumumuz, şehrimiz buna uygun. Zaman içerisinde şehrimiz ekonomisine Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkmasının katkısını göreceğiz. Esnafımıza can suyu olacak" diye konuştu.

"Adana'ya gelip buradaki misafirperverliği görmek lazım"

Kebapçı esnafı Yaşar Aydın ise Adana Demirspor'un Süper Lig'e gerçek dostluğu, misafirperverliği getireceğini belirterek, "Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkmasının kent ekonomisine tabi ki ciddi katkıları olacak. Hafta sonu buraya çevre illerden insanlar gelecek. Hafta sonları yoğun geçecek. Esnafların yüzü gülecek. Taraftarlar artık biliyor, Adana'ya gelip kebap, boru kebabı, ciğer, lokum yiyecekler. Biz de hepsini bekliyoruz. En güzel şekilde taraftarları ağırlarız. Her zaman söylerim, Adana'yı dışarıdan görmek değil, Adana'ya gelip buradaki misafirperverliği görmek lazım. Adana Demirspor geliyor ve Süper Lig'e gerçek dostluğu getiriyor" ifadelerini kullandı.

"Tüm esnaf kazanacak"

Çarşı esnafından Öner Özbek de, "Büyük takımlar Adana'ya gelecek. Bu hafta Allah'ın izniyle Fenerbahçe Adana'ya gelecek. Taraftarlar yemek yiyecek, otobüse binecek tüm esnaf kazanacak. Herkesi Adana'ya bekleriz. Kebabımız, şalgamımız ünlüdür. İnşallah Fenerbahçe'yi de yeneceğiz. 5 sene önce Adanaspor Süper Lig'deyken esnafımız kazanmıştı. İyi olmuştu. Bu sene de iyi olacağını düşünüyorum" dedi. - ADANA

Kent ekonomisine Adana Demirspor dopingi
Kent ekonomisine Adana Demirspor dopingi
Kent ekonomisine Adana Demirspor dopingi
Kent ekonomisine Adana Demirspor dopingi
Kent ekonomisine Adana Demirspor dopingi
Kent ekonomisine Adana Demirspor dopingi
Kent ekonomisine Adana Demirspor dopingi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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