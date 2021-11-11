Kendi sonunu hazırlıyor! Icardi, tüm mal varlığını aldattığı eşi Wanda Nara'ya devretti - Haberler Spor
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Kendi sonunu hazırlıyor! Icardi, tüm mal varlığını aldattığı eşi Wanda Nara'ya devretti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

PSG'nin forveti Mauro Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını aldattığı eşi Wanda'ya devretti. Icardi'nin gelecekteki tüm sözleşme hakları da artık Wanda'da.

Mauro Icardi, aldattığı eşi Wanda Nara'ya tüm servetini feda etti. Yakalanıp affedilen Mauro, bir kez daha aldatınca ipler koptu. Ama yine kendini affettirmeyi başardı.

Kendi sonunu hazırlıyor! Icardi, tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti

HER ŞEYİ DEVRETTİ

TyC Sports'un haberine göre; Mauro Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını eşi Wanda Nara'ya devretti.

Kendi sonunu hazırlıyor! Icardi, tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti

HAK SAHİBİ WANDA

Icardi, sahip olduğu tüm varlıkların yanı sıra mevcut ve gelecekteki tüm sözleşmelerin haklarını da Wanda Nara'ya devretti.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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