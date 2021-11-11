Kendi sonunu hazırlıyor! Icardi, tüm mal varlığını aldattığı eşi Wanda Nara'ya devretti

Mauro Icardi, aldattığı eşi Wanda Nara'ya tüm servetini feda etti. Yakalanıp affedilen Mauro, bir kez daha aldatınca ipler koptu. Ama yine kendini affettirmeyi başardı.

HER ŞEYİ DEVRETTİ

TyC Sports'un haberine göre; Mauro Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını eşi Wanda Nara'ya devretti.

HAK SAHİBİ WANDA

Icardi, sahip olduğu tüm varlıkların yanı sıra mevcut ve gelecekteki tüm sözleşmelerin haklarını da Wanda Nara'ya devretti.

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