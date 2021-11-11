Kendi sonunu hazırlıyor! Icardi, tüm mal varlığını aldattığı eşi Wanda Nara'ya devretti
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
PSG'nin forveti Mauro Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını aldattığı eşi Wanda'ya devretti. Icardi'nin gelecekteki tüm sözleşme hakları da artık Wanda'da.
Mauro Icardi, aldattığı eşi Wanda Nara'ya tüm servetini feda etti. Yakalanıp affedilen Mauro, bir kez daha aldatınca ipler koptu. Ama yine kendini affettirmeyi başardı.
HER ŞEYİ DEVRETTİ
TyC Sports'un haberine göre; Mauro Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını eşi Wanda Nara'ya devretti.
HAK SAHİBİ WANDA
Icardi, sahip olduğu tüm varlıkların yanı sıra mevcut ve gelecekteki tüm sözleşmelerin haklarını da Wanda Nara'ya devretti.
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