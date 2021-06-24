Kenan İmirzalıoğlu sevenlerini korkuttu
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Kenan İmirzalıoğlu sevenlerini korkuttu

Kenan İmirzalıoğlu sevenlerini korkuttu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam İstanbul'da bulunan özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. İmirzalıoğlu'nun sağlık durumu kötü mü? İşte detaylar...

47 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu'nun tatilini yarıda kesip İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye gelmesi sevenlerini korkuttu.

"VİTAMİN DESTEĞİ ALDIM"

Ünlü oyuncu, "Korkulacak bir durum yok. Hastaneye vitamin desteği almak için geldim" dedi.

DİJİTAL MECRA PROJELERİNE SICAK BAKMIYOR

Geçtiğimiz aylarda gazetecilere açıklamalarda bulunan Kenan İmirzalıoğlu, dijital mecra projelerine sıcak baktığını belirtmişti. İmirzalıoğlu, "Bu tarz projelerde; örneğin üç ay çekim yapıyoruz ve bitiriyoruz. Bence daha iyi ve güzel. Bana sunulan projeler olursa neden olmasın?" şeklinde konuşmuştu.

Kenan İmirzalıoğlu sevenlerini korkuttu
Kenan İmirzalıoğlu sevenlerini korkuttu

Kaynak: Snob Magazin

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