Kenan İmirzalıoğlu eve kapandı! İşte sebebi...
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Kenan İmirzalıoğlu eve kapandı! İşte sebebi...

23.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:17
Kenan İmirzalıoğlu eve kapandı! İşte sebebi...

Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal (33) ile mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu'nun (46) saç ektirdiği öne sürüldü

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Levent'teki bir saç ekim merkezine gittiği öğrenilen Kenan İmirzalıoğlu'nun, işlem için 15 bin TL ödediği ortaya çıktı.

EVDEN DIŞARI ÇIKMADI

46 yaşındaki oyuncu, operasyonu geçirdikten sonra bir hafta evinden dışarı çıkmadı.

Oyuncu çift, bebekleri Lalin'i geçtiğimiz ekim ayında kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşamıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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