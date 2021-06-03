Kemalpaşa'da pikapla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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Kemalpaşa'da pikapla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Kemalpaşa'da pikapla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde pikapla motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde pikapla motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 234 Sokak ile Öğretmen Tahir Tunca Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Ş.E.C. (23) yönetimindeki 35 AKV 064 plakalı motosiklet ile A.E. idaresindeki 35 PBU 05 plakalı pikap çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ş.E.C. yaralandı. Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Pikap sürücüsü ise ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

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