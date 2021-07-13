Kemal Erdoğan: "Bu kez son haftalarda Galatasaray deplasmanında olmayacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kemal Erdoğan: "Bu kez son haftalarda Galatasaray deplasmanında olmayacağız"

Kemal Erdoğan: 'Bu kez son haftalarda Galatasaray deplasmanında olmayacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Süper Lig fikstürünü değerlendirdi.

- Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Süper Lig fikstürünü değerlendirdi. Geçmiş yılların aksine bu sezonun sonlarında Galatasaray deplasmanında olmayacaklarını söyleyen Erdoğan, "Zor bir lig, zor bir süreç olacak. Hak eden kazansın" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü belli oldu. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken fikstürü de değerlendirdi. Son şampiyon hatırlatması üzerine konuşan Kemal Erdoğan, "Son şampiyon cümlelerini inşallah önümüzdeki sezon da kullandıracağız. Fikstür çekildi, bütün kulüplere başarılar diliyorum. Sakatlıksız sağlıklı bir sezon geçirsinler. Taraftarlarımız da 1,5 yıl sonra statlara dönecekler. İnşallah yüzde 50 kapasiteyi koruyup ardından tam kapasiteyle devam ederiz. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Çok zorlu maçlar olacak. Bütün takımlar kuvvetli. Her takım her takımı yenebilir. İlk derbi Galatasaray'la oynanacak. Yanılmıyorsam son 12 yıldır ikinci devre sonunda Galatasaray deplasmanına gidiyorduk. Bu sefer ikinci yarının ortalarında Galatasaray deplasmanına gideceğiz. İlk yarının sonuna doğru biz Fenerbahçe'ye gideceğiz, ligin sonuna doğru da Fenerbahçe gelecek. Zor bir süreç olacak. Çok çalışan, hak eden kazansın, sahada oynansın ve hep birlikte bu sezonu en iyi şekilde bitirelim. Bunu yaparken federasyona da büyük iş düşüyor maç planlamada. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek, inşallah başka takımlar da yer alacak Şampiyonlar Ligi'nde" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİ BEN DE SİZLER GİBİ MERAKLA TAKİP EDİYORUM"

Federasyonun maç planlamasında gelişmeleri göz ardı etmeden hareket ettiğini söyleyen Kemal Erdoğan, "Federasyon maç planlamasında gelişmeleri göz ardı etmeden, karşılıklı iletişimle yardımcı oldu. Bu işin içinde olan herkesle fikir alışverişinin daha sık yapılıp ortak kararlar alınması gerekiyor. Türk futbolunun gelişimi için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz basın mensupları da yoğun bir döneme gireceksiniz. Herkese başarılar diliyorum. Sonunda hak edenin kazandığı bir lig olsun" dedi.

Son olarak transfer konusuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "Yönetim Kurulunda bir görev dağılımı var. Ben Futbol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olsam da transferde görev almıyorum ve transferde çalışan arkadaşlara soru sormuyorum. Transfer konuları gizli yapılır. Başkanımızın önderliğinde bu işin en iyisini yapacaklardır. Ben de sizler gibi merak ediyorum ve onların işini en iyi şekilde yapmasını bekliyoruz. Hatta sizler bazen bizden daha hızlı takip ediyorsunuz" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekilirken, ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekilirken, ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.
Beşiktaş'a dev çalım! Galatasaray, Fransız yıldız Valentin Rosier için Sporting Lizbon'la anlaştı
Beşiktaş'a dev çalım! Galatasaray, Fransız yıldız Valentin Rosier için Sporting Lizbon'la anlaştı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Vahap Seçer Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kemal Erdoğan: "Bu kez son haftalarda Galatasaray deplasmanında olmayacağız" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 20:41:22. #1.15#

title