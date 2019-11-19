Keler: Yurt içi tasarruflar mutlaka artırılmalı

19.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 19.11.2019 13:16

TSPB Başkanı Dr. Alp Keler, "Ülkemizin temel sorunlarından birisi kronik tasarruf eksiğimiz. Sağlıklı bir şekilde kalkınabilmemiz için yurt içi tasarrufları mutlaka arttırmamız, yatırım vadelerini uzatmamız, yatırıma ve özellikle uzun vadeli yatırıma yönlendirmemiz gerekiyor" dedi.