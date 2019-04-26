'Kedi Kafelerden' Sonra Yeni Moda 'Domuz Kafe': Japonlar Domuz Severek Rahatlıyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da kahve ya da çayınızı yudumlarken yavru domuz severek stres atabileceğiniz ilk kafe açıldı. Şehirde son dönemde revaçta olan 'kedi kafelerin' ardından açılan 'domuz kafelerde' ağırlığı 5 kilogramı geçmeyen 2 ila 4 aylık yavru domuzları müşteriler sevebiliyor.

Bir müşteri, "İnsanlarla domuzlar arasında bu kadar yakınlık kurabileceğimizi bilmiyorduk. İş yeri stresi sonrası 'domuz kafe'de bütün yorgunluğumuzu atabiliyoruz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle