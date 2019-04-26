'Kedi Kafelerden' Sonra Yeni Moda 'Domuz Kafe': Japonlar Domuz Severek Rahatlıyor
Japonya'nın başkenti Tokyo'da kahvenizi ya da çayınızı yudumlarken yavru domuz sevebileceğiniz ilk kafe açıldı. Yavru domuzların stresi azalttığı düşünülüyor
Japonya'nın başkenti Tokyo'da kahve ya da çayınızı yudumlarken yavru domuz severek stres atabileceğiniz ilk kafe açıldı. Şehirde son dönemde revaçta olan 'kedi kafelerin' ardından açılan 'domuz kafelerde' ağırlığı 5 kilogramı geçmeyen 2 ila 4 aylık yavru domuzları müşteriler sevebiliyor.
Bir müşteri, "İnsanlarla domuzlar arasında bu kadar yakınlık kurabileceğimizi bilmiyorduk. İş yeri stresi sonrası 'domuz kafe'de bütün yorgunluğumuzu atabiliyoruz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com