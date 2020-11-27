Keçiören'de sıkı korona virüs denetimi
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Keçiören'de sıkı korona virüs denetimi

27.11.2020 15:45 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:25
Keçiören'de sıkı korona virüs denetimi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen "Covid-19 Denetimleri" konulu genelge kapsamında ilçedeki alışveriş merkezlerinde korona virüs denetimlerine katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen "Covid-19 Denetimleri" konulu genelge kapsamında ilçedeki alışveriş merkezlerinde korona virüs denetimlerine katıldı.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut'un da katıldığı denetimlerde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Denetimlerimiz her gün devam ediyor. Düğün, cenaze, pazar alanları, toplu taşıma gibi alanlarda virüs daha fazla yayılıyor. Buralarda tedbirleri artırdık, gerekirse vatandaşlarımız bu tür özel organizasyonlarını ertelemeli, alışveriş yaparken de daha dikkatli olmalıdır. Mesafe koymakta sıkıntı yaşıyoruz. İşin ciddi olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Hem kendi canımız hem de başkalarının canı için temizlik, maske ve mesafe kurallarına muhakkak uyalım" dedi.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da alışveriş merkezinde bulunan iş yerlerinin denetlendiğini ve kuralların uygulanması için sıkı denetim uygulandığını kaydetti. - ANKARA

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Keçiören'de sıkı korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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