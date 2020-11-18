Keçiören Belediyesinden "pandeminin kahramanlarına" 123 bin kişilik yemek hizmeti
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Keçiören Belediyesinden "pandeminin kahramanlarına" 123 bin kişilik yemek hizmeti

18.11.2020 11:29 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:35
Keçiören Belediyesinden

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, salgın sürecinde sağlık çalışanlarına 123 bin kişilik yemek hizmetinde bulunduklarını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, salgın sürecinde sağlık çalışanlarına 123 bin kişilik yemek hizmetinde bulunduklarını belirtti. Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, bu hizmetinden dolayı Başkan Altınok'u makamında ziyaret ederek, teşekkür plaketi takdiminde bulundu.

Keçiören Belediyesi yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin en önemli aktörleri olan sağlık çalışanlarına Ankara genelinde 123 bin kişilik yemek hizmetinde bulundu. Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, sağlık çalışanlarına verdiği hizmetlerden dolayı Başkan Altınok'a teşekkür ziyaretinde bulunarak plaket takdim etti.

Sağlık çalışanlarını "pandeminin kahramanları" olarak niteleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Pandemi sürecinde sağlığımız için kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Aileleriyle, çocuklarıyla ve sevdikleriyle aylardır rahatça görüşemeden hizmet veren sağlık çalışanlarımız için verdiğimiz her bir hizmeti gönülden ve isteyerek hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarını sık sık ziyaret ederek onlara moral ve motivasyon konusunda da destek olduklarını aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Covid-19 vakasının ülkemizde görülmeye başladığı günden itibaren cansiperane bir tempoyla çalışan sağlık çalışanlarımız devletimiz ve milletimiz için kahramanca savaş vermişlerdir, vermeye de devam ediyorlar. Sağlık çalışanlarımıza yönelik ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuz davranışı asla kabul etmiyoruz. Sağlık çalışanlarımızın emeğine ve alın terine saygı duymalıyız. Pandemi ile mücadelelerinde sağlık çalışanlarımızın yanlarındayız."

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek, pandemiyle mücadeleye verdiği desteklerinden dolayı Altınok'a teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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