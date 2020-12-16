Keban-Der'den kurumlara ziyaret
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Keban-Der'den kurumlara ziyaret

16.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:55
Keban-Der'den kurumlara ziyaret

Keban Derneği (Keban-Der) üyeleri kurumları ziyaret etti.

Keban Derneği (Keban-Der) üyeleri kurumları ziyaret etti.

Merkezi Elazığ'da olan Keban-Der Başkanı Ayhan Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri yeni görevine başlayan Keban Kaymakamı Hasan Akbulut'u makamında ziyaret etti.

Hayırlı olsun dileklerinde bulunduktan sonra dernek üyeleri, Keban HES İşletme Müdürü Ali Burak Yetkin'e ziyarette bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:58:31. #1.14#
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