KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor alışveriş öncesi ihtiyaç listesi hazırlayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. KDV indiriminin hangi ürünlerde olduğu Resmi Gazete'de yayınlandı. Vatandaşlar alışveriş için KDV indiriminin marketlerdeki fiyat etiketlerine yansımasını bekledi. Peki, KDV indirimi hangi ürünlerde var? KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor 2022? Marketler indirim yaptı mı? İşte detaylar haberimizde...

KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERDE VAR?

Söz konusu düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler hariç olmak üzere KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor. KDV indiriminin gıda fiyatlarına yansıması bekleniyor.

KDV'nin sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan düzenlemeyle aynı zamanda gıda enflasyonunun tüketiciler üzerinde oluşturduğu yükün azaltılması konusunda da önemli bir adım atılmış oldu. Düzenlemeyle daha önce bazı gıda maddelerinin toptan tesliminde ayrı, perakende tesliminde ayrı KDV oranı uygulaması da kaldırılarak, uygulama kolaylığı sağlanması amaçlanıyor.

KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltmede şu ifadeler yer aldı:

"13/02/2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 12/02/2022 tarihli ve 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın 4 üncü maddesinde sehven yer alan '3'üncü,' ibaresi madde metninden çıkarılarak düzeltilmiştir."

Gıdada KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren kararda, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar indirim listesinden çıkarılmıştı. Kararla birlikte bu ürünler de listede tekrar yerini aldı.

MARKETLER İNDİRİM YAPTI MI?

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, "Burada bir kar yoktur. Kazanç yoktur. Burada bir vurgun vardır. Burada vatandaşın kanını emmek var adeta. Bahsettiğiniz kabak bizden 1 liranın altından alınıyor. 1 liranın altında bizden aldığınız kabağı 23.95'e satıyorsunuz. Bizim iki liraya ürettiğimiz ürünü 29 liraya satıyorsunuz. Bizden aldığınız kabak 1 lira. 1.5 lira da maliyeti biner 2.5 lira. Bizde üstüne koyalım 5 liraya maksimum bütün karları içinde olan bir kabağı 23.95'e satarsak, domates ve limonu satmaya çalışırsak üretenin canı acımaz mı? Tüketici bunu çok pahalıya yiyor." dedi.

Böyle bir serbest piyasaya kabul etmediklerini belirten Demir, "Bu tekelleşmenin ağa babasıdır. Yüzde 7'lik indirim çok güzel. Bunu vurgunu vuranlardan da istiyoruz. İnsafsızlık yapmayın. Biz üretmekten vazgeçersek siz kimden mal alacaksınız." ifadelerini kullandı.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise "Burada mağdur olan taraf üretici, nihai noktada da tüketicidir. Tarladan çok ucuza alınan ürün 10 katı fiyattan satılabiliyor. Bu para üreticilerin cebine gitse fiyatlar düşecek. Daha çok üretecekler ve üretim çoğaldığı zaman fiyatlar düşecektir. Burada çok tanınmış olan bir market var. İhbar yağıyor bakın ne yapmış. Kabağın alış fiyatı 75 kuruş. Kendi şirketinin mağazasına 5 lira 30 kuruşa devretmiş. Aşağı yukarı 7 katıdır. Yüzde 700'lük bir artışla aktarmış. Mağaza da 5 lira 30 kuruşa aldığını 7 lira 30 kuruşa satıyor."

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