Kazımkarabekir futbol sahasında çalışmalar devam ediyor

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde yapımına başlanılan 250 seyirci kapasiteli sentetik çim yüzeyli futbol sahasında çalışmalar devam ediyor.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde yapımına başlanılan 250 seyirci kapasiteli sentetik çim yüzeyli futbol sahasında çalışmalar devam ediyor.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Kazımkarabekir ilçesinde yapımı devam eden tam standartlarda sentetik futbol sahasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldı. İl Müdürü Bebek'e incelemelerde Kazım Karabekir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şakir Çolak eşlik etti. Özellikle amatör futbol takımlarının antrenman ve müsabaka sahası ihtiyacını da karşılayacak olan yatırım, 32 bin 436 metrekare arazi üzerinde, 110x72 ölçülerinde, 250 kişilik seyirci kapasiteli ve soyunma odalarından oluşan bir kompleks şeklinde hizmet verecek. Kompleksin ayrıca zemin, etüt ve peyzaj çalışmalarının yanında aydınlatma sistemi ile daha cazip hale gelmesi planlanıyor. Kazımkarabekir ilçesinde yapımı devam eden bu yatırım ile gençlerin daha modern tesislerde spor yapma imkanı sağlanırken, tesisin yıl içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı