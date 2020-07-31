Kazakistan'da son 24 saatte 1414 yeni koronavirüs vakası Kazakistan'da son 24 saatte 1414 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1414 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 89 bin 78'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Kazakistan'da son 24 saatte 1414 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 89 bin 78'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 793 olarak raporlanırken; ülkede toplamda 59 bin 517 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA