Kazada ölen Eva, karanfillerle anıldı
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Kazada ölen Eva, karanfillerle anıldı

Kazada ölen Eva, karanfillerle anıldı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de geçen yıl bisikletle yolun karşına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Eva Şener (8), ölüm yıl dönümünde kazanın olduğu noktada karanfillerle anıldı.

KAYSERİ'de geçen yıl bisikletle yolun karşına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Eva Şener (8), ölüm yıl dönümünde kazanın olduğu noktada karanfillerle anıldı. Eva Şener'in babası Ayhan Şener, "Bu yaya yolunda hız limitinin 30 kilometre olmasına rağmen 85 kilometre hızla seyir halinde olan otomobil kızımıza çarptı. Sürücü 85 kilometre hızla gelmeseydi böyle bir kaza olmayacaktı. Başka Eva'lar ölmesin diye böyle bir etkinlik yapmak istedik" dedi.

Kaza, geçen yıl 4 Eylül'de Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Eva Şener'e Nail K. yönetimindeki 38 RP 201 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan 3'üncü sınıf öğrencisi Eva, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eva Şener, ölümünün ilk yıl dönümünde kazanın meydana geldiği yolda karanfillerle anıldı. Anmaya, Eva'nın babası Ayhan Şener, okul arkadaşları ile bisikletçiler katıldı. Etkinlikte karanfillerle anılan Eva için 'Bisikletime çarparsan ölürüm' pankartı açıldı.

Eva'nın babası Ayhan Şener, "Bu yaya yolunda hız limitinin 30 kilometre olmasına rağmen 85 kilometre hızla seyir halinde olan otomobil kızımıza çarptı. Kızımızı kaybettik. Çok üzücü bir durum. Kızımızı seven dostları ve bisikletçiler şu an yanımızda bulunuyor. Bugün küçük bir etkinlik yapmak istedik. Başka Eva'lar ölmesin diye böyle bir etkinlik düzenledik. Kızımızın davası ile ilgili adli süreç devam ediyor. Sürücü 85 kilometre hızla gelmeseydi böyle bir kaza olmayacaktı" diye konuştu.


Kazada ölen Eva, karanfillerle anıldı
Kazada ölen Eva, karanfillerle anıldı
Kazada ölen Eva, karanfillerle anıldı
Kazada ölen Eva, karanfillerle anıldı
Kazada ölen Eva, karanfillerle anıldı
Kazada ölen Eva, karanfillerle anıldı
Kazada ölen Eva, karanfillerle anıldı
Kazada ölen Eva, karanfillerle anıldı
Kazada ölen Eva, karanfillerle anıldı
Kazada ölen Eva, karanfillerle anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan

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