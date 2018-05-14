5 Kişinin Can Verdiği Kazada Kahreden Detay: Sürücü Annesinin Cenazesinden Dönüyormuş

Erzurum'un Çat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün kimlikleri belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin, sürücü Serdar Yasin'in annesinin cenazesinden döndükleri ortaya çıktı.

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞMIŞTI

Kaza, saat 06.00 sıralarında Erzurum'un Çat ilçesinin 10'uncu kilometresindeki Parmaksız köyü mevkiinde meydana geldi. Otomobil ile karşı yönden gelen panelvan tipi araç kafa kafaya çarpıştı.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRİRKEN 10 KİŞİ YARALANMIŞTI

Kazada, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Kaza sonrası savaş alanına dönen olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Yaralılar Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kazada hayatını kaybedenlerin Bingöl Karlıova nüfusuna kayıtlı otomobil sürücüsü Serdar Yasin, kız kardeşi Songül Coşkun, yeğeni çocuk Umut Coşkun, yengesi Binnaz Yasin olduğu tespit edildi. Diğer 1 kişinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor.

YAKINLARIYLA BİRLİKTE ANNESİNİN CENAZESİNDEN DÖNÜYORMUŞ

Serdar Yasin'in 4 gün önce annesi Şefika Yasin'i (70) kaybettiği, bunun için 3 akrabası ile İstanbul'dan memleketi Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyüne geldiği ortaya çıktı.

Taziye dönüşü İstanbul'a giderken kazada ölen Serdar Yasin, Binnaz Yasin, Songül Coşkun ve Umut Coşkun ile Sacit Çalık'ın cenazesi Çat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.