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Kayserispor U19 deplasmandan eli boş döndü

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Kayserispor U19 deplasmandan eli boş döndü

U19 Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

U19 Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar aldığı bu mağlubiyetle ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı.

Stat: Rize Mehmet Cengiz Tesisleri

Hakemler: Yücel Büyük xx, Cevdet Bartu Saraç xx, Tunahan Demirel xx

Çaykur Rizespor U19: Zeki Furkan Kayalı xx, Doğukan Tüfekçi x, ( Emre Şimşek x dk 46),Muhammed Ali Yılmaz xx, Seyfettin Anıl Yaşar xx, Güvenç Usta xx, (Caner Taşkıran x dk 87), Özgür Tarakçı xx, Musa Eren Karakaş xx, (Emirhan Yılmaz x dk 85), Can Polat Uzun xx, (Özgür Kutlu x dk 88), Alperen Gündoğdu xx, Emre Vezir xx, Efe Tecimer x, (Hamza Birinci x dk 46)

Yukatel Kayserispor U19: Umut Eren Tunç x, İzzet Kanberlioğlu x, (Berkan Aslan x dk 71), Muhammed Eren Arıkan x, Enes Koçoğlu x, Talha Karataş x, Alperen Elmas x, Hayrullah Erkip x, (Hamza Şahbaz x dk 80), Kürşat Babamoğlu x, (Muhammed Bilal Soylu x dk 80), Talha Sarıarslan x, Emin Can Uysal x, (Ahmet Kağan Malatyalı x dk 38), Ethem Balcı x

Goller: Emre Vezir (penaltı) dk 16 Alperen Gündoğdu dk 60 (Çaykur Rizespor U19), Ethem Balcı dk 55 (Yukatel Kayserispor U19)

Sarı Kartlar: Emre Vezir, Güvenç Usta, Can Polat Uzun (Çaykur Rizespor U19), Hayrullah Erkip, Enes Koçoğlu (Yukatel Kayserispor U19)

Kırmızı Kart: Alperen Gündoğdu dk 69 (Çaykur Rizespor U19) - KAYSERİ

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