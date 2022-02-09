Kayserispor mağlubiyetinin suçlusu bulundu! Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan son olarak da Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe'de kriz derinleşiyor. Sarı-lacivertlilerin elinde gerçekçi bir hedef olarak yalnızca Konferans Ligi kalırken, Türkiye Kupası'nda ikinci yarının tamamını 10 kişi oynayan Kayserispor'a mağlubiyetin faturası 3 futbolcuya kesildi.

BERISHA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin gol silahı olması ve takımın uzun süredir yaşanan golcü hasretinin son bulması için transfer edilen Mergim Berisha, sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi. Fenerbahçe'ye sezon başında Salzburg'tan 5 milyon Euro karşılığında transfer olan Berisha, bu sezon 3 kulvarda çıktığı 20 maçta sadece 5 gol atabildi.

BERKE ÖZER'İN PERFORMANSI GERİYE GİTTİ

Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından kaleyi devralan Berke, ilk maçlarında başarılı bir grafik çizse de gün geçtikçe performansı geriye doğru gitti. 'Fenerbahçe'nin kalecisi olma' baskısını kaldıramayan 21 yaşındaki genç kaleci, son olarak sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

BERKE YENİ SÖZLEŞME İSTEMİYOR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve henüz Fenerbahçe'yle yeni sözleşme imzalamayan Berke Özer'in Avrupa'dan gelecek olan teklifleri değerlendirmeyi planladığı gelen bilgiler arasında. Berke için yönetimin görüşmeler yaptığı ancak milli kalecinin yeni kontrat istemediği bildirildi.

NAZIM SANGARE SEZON SONUNDA TAKIMDAN AYRILABİLİR

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ve o dönem A Milli Takım'ımızın da sağ bekinde görev alan Nazım Sangare, bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. 2020 yazında sarı lacivertli formayı sırtına geçiren Nazım, 1.75 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Ancak kendisine tanınan şansları iyi değerlendiremeyen 27 yaşındaki sağ bek, son olarak Kayserispor maçındaki başarısız performansı sebebiyle formasına uzak kalabilir ve sezon sonu yollar ayrılabilir.

Haberler.com - Spor