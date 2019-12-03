Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı kimdir, nereli?

03.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:06

Berna Gözbaşı, Kayserispor'un Beşiktaş karşısında kaybetmesi sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Kayserispor Kulüp Başkanı olan Berna Gözbaşı hayatı merak ediliyor. Berna Gözbaşıeşi kimdir? Berna Gözbaşı eşi, biyografisi…

BERNA GÖZBAŞI KİMDİR?

Kayserispor'un başkanı Gözbaşı, Gelibolu'da dünyaya geldi. Memur bir aileye sahip olan başarılı iş kadını, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu.

Berna Gözbaşı kariyerine, Kayseri Çinkur'un ihracat biriminde başladı. Londra Metal Borsasında "Uluslararası Finans, Metal Ticareti, Futures& Options" konusunda eğitim aldı, 2001 yılında ilk şirketi olan BRN Uluslararası Danışmanlık ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ni kurdu. Çeşitli firmalara uluslararası pazarlama ve dış ticaret danışmanlığı yaptı. Gözbaşı, 2001 -2006 yılları arasında Ortadoğu, Doğu ve Batı Afrika pazarlarında aktif çalıştı. 2006 yılında yatak üretimine başladı.

BRN Yatak'ı en önemli ihracatçı firmalardan biri haline getirdi ve girişimcilik, ihracat dalında birçok ödüle layık görüldü. Kayseri Sanayi Odası ilk kadın meclis üyesi olan Berna Gözbaşı'nın 2 kızı vardır.