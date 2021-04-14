Kayserispor'da İlhan Parlak şoku
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Kayserispor'da İlhan Parlak şoku

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayserispor'da İlhan Parlak şoku

Kayserispor'un forvet futbolcusu İlhan Parlak'ın sakatlığı ile ilgili son durum açıklandı.

Kayserispor'un forvet futbolcusu İlhan Parlak'ın sakatlığı ile ilgili son durum açıklandı. İlhan Parlak, Konyaspor maçında olmayacak.

Kayserispor'a İlhan Parlak'tan kötü haber geldi. Ligin 34.haftasında Kayseri'de oynanan Antalyaspor maçının başlamasına kısa bir süre kala ısınma hareketleri yaparken sakatlanarak maç kadrosundan çıkartılan İlhan Parlak'ın MR'i çekildi.

Yapılan tetkikler sonrasında sağ alt baldır kasığında 1.derece yaralanma ve ödem tespit edilen İlhan Parlak, Cuma günü oynanacak olan Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "11 Mart 2021 tarihinde oynanan Antalyaspor maçı ısınmaları sırasında sağ alt baldırında ağrı hissederek maç kadrosundan çıkartılan oyuncumuz İlhan Parlak'ın çekilen MR sonucunda alt baldır kasında (soleus) 1.derece yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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