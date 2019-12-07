Kayserispor'da Berna Gözbaşı güven tazeledi

07.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:29

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Berna Gözbaşı, tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi. Türkiye'nin ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı'nın 17 kişilik yeni yönetim kurulunda 1 kadın da yer aldı.Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.'BENİM BAŞKAN OLDUĞUM DÖNEME KADAR İNCELENSİN'AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Şehirdeki ufak tefek hadiselerin bir daha yaşanmamasını istiyorum. Kayserispor deyince kimsenin eli cebine gitmiyor. Kayserispor'un dedikodusu da bitmiyor. Kamu malında gözü olanın gözü çıksın, yetim hakkı yiyenin Allah belasını versin. Kayserispor'da bir yolsuzluk varsa savcılığa verilsin. Ama namuslu insanların şerefiyle oynanmasın. Benim kulüp başkanlığı yaptığım dönem de dahil 25 yıl incelensin. Eğer ortada bir yolsuzluk varsa kimsenin günahı gizli kalmasın. Berna Başkan tüm Türkiye'nin takdirini kazandı. Elini taşın altına değil gövdesini koydu. El birliğiyle destek olmamız lazım. Bize kavga lazım değil" ifadelerini kullandı.'FUTBOLDA CARİ AÇIĞIMIZ VAR'İş kadını olduğu için sürekli ihracat yaptığını ve dış ticaret dengesini çok iyi bildiğini belirten Berna Gözbaşı ise, "Futbolda cari açık var. Yabancı oyunculardan dolayı çok fazla açık veriyoruz. Ben hem bakanımızla hem de ticaret bakanımızla bu konuyu konuşmak istiyorum. Biz genç bir nüfus sahip bir ülkeyiz futbolda bu kadar açık vermememiz lazım. Ben ihracatçıyım. Hiç oynamadan ayağına top değmeden sözleşmesini fesih ettiğimiz oyuncularımız var. Yabancı oyunculara dövizle borçlanıyoruz. Kur artınca borç artmış oluyor. Ekonomin gerçeklerini faiz ve kurun nereye geldiğini düşünerek, vicdanen konuşmalıyız" diye konuştu.'BAŞKAN OLMAM DÜNYADA YANKI BULDU'Türkiye'nin ilk kadın başkanı olmasının dünya kamuoyuna yansımalarından da bahseden Gözbaşı, "Hiç bir kavga ve çekişmenin içinde olmak istemiyorum. Kayseri, benim başkan olmamla dünya basınında da gündem oldu. Bu benim davam değil. Hepimizin olmalı. Kadınlar eve kapandı algısını yıktık. Hep ilkler bana nasip oluyor. Anadolu'nun ortasında muhafazar olarak bilinen bir şehirde bir kulübün başkanıyım. Ülkemizin ve şehrimizin bu sayede tanıtımını konuşalım" dedi.'ALT YAPIDAKİ ÇOCUKLARA ANNE ŞEFKATİYLE YAKLAŞMAK İSTİYORUM'Futbola kadın elinin değmesinin yansımalarının olumlu olacağını da vurgulayan Başkan Gözbaşı, "Yıllardır Türkiye'nin en iyi kadın girişimcisi seçildim. Benim ün ve şöhrete ve reklama ihtiyacım yok. Biraz vicdanlı olmak lazım. Ligin sonuncu takımıyız; ama hep ilklerle konuşuluyoruz. Ligin en genç gol atan oyuncusu da bizde, tek kadın başkanı da bizde. Biz bunları konuşalım. Yönetimimizde kadınlara da yer vereceğim. Alt yapıdaki çocuklarımızı anne şefkati ile yetiştirmek istiyorum. Kadın dokununca farklı olur. Alt yapıda kalan oyuncularımızın başında biri var mı, kaçta uyuyorlar, yemekleri nasıl? Ben bunları sordum. Ben bu yükü tek başıma kaldıramam. 2 hafta da elimden gelen her şeyi yaptım. Ama faiz ve kur sürekli artıyor. Bu sadece bizim değil tüm kulüplerin sorunu. Alacakları temlikli. Bizim bu futboldaki cari açığı bitirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.'TARAFTAR GRUBU EMNİYETİN ALDIĞI KARARLA ALINMADI'Kayserisporlu taraftarların kongre salonuna alınmamasının kendi talimatıyla olmadığını da öne süren Berna Gözbaşı, "Taraftar grubumuz içeri alınmamış. Bu konudan benim de haberim yok. Emniyetin aldığı bir tedbirdir. Benim tasarrufumda olan bir şey değildir. Taraftar grubumuz zaten yönetimde. Biz onlardan ayrı olamayız. Kulübümüzü lütfen siyasetten uzak tutalım. Ben buraya en güzelini yapmak için geldim. Yapamazsam koltuğa yapışmak huyum değil. Siyasi ve eski-yeni çekişmeleri bırakıp, birleşelim" dedi.Berna Gözbaşı'nın başkan olmasının ardından sarı kırmızılıların yeni yönetimi şu isimlerde oluştu: "Mustafa Tokgöz, Semra Demirer, Ali Kaynar, Süleyman Akın, Mustafa Gülsoy, İsa Gün, Ahmet Solak, Gökhan Çetinsaya, Ali Süslü, Burhan Topuz, Soner Topsakal, Onur Gözbaşı, Rıfat Pehlivan, Yücel Şahin, Hasan Köse, Oğuz Ortaköylüoğlu, Nurullah Mert Kahyaoğlu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Berna Gözbaşı'nın konuşması-Mehmet Özhaseki'nin konuşması-Genel detay



Kaynak: DHA

- Kayseri