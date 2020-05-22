HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kayserispor çift kale maç yaptı

Hes Kablo Kayserispor, lig maçları öncesinde ilk kez çift kale maç yaptı.

Kayserispor çift kale maç yaptı
22.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:43

Hes Kablo Kayserispor, lig maçları öncesinde ilk kez çift kale maç yaptı.

Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen aradan ötürü uzun süredir antrenman yapamayan ve geçtiğimiz hafta çalışmalarına başlayan Hes Kablo Kayserispor, ilk kez çift kale maç yaptı. Covid-19 virüs salgını tedbirleri çerçevesinde günlerdir mesafeli antrenman yapan futbolcular, bugün çift kale maç oynadı. 12 Haziran'da kaldığı yerden başlayacak olan Süper Lig'de ilk olarak Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı kırmızılı takım, kulüp tesislerinde kıran kırana bir çift kale maç oynadı. Sarı Kırmızılılar, lig hazırlıklarını günde çift idman yaparak sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim Spor
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu Spor
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor Spor
Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi Spor
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica Spor
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek Spor
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Luis Suarez'den Lautaro Martinez'e uyarı: Barcelona'ya sakın gelme
Luis Suarez'den Lautaro Martinez'e uyarı: Barcelona'ya sakın gelme
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Beşiktaş'ın istediği Bilal Budak için Fenerbahçe de devreye girdi
Beşiktaş'ın istediği Bilal Budak için Fenerbahçe de devreye girdi
Özür dilemek yetmedi! Cinsel ilişki oyuncaklarına rekor ceza geldi
Özür dilemek yetmedi! Cinsel ilişki oyuncaklarına rekor ceza geldi
Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu
Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yok
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yok
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için Efecan Karaca'dan çarpıcı itiraf: Fenerbahçe'yi duyunca üzüldü
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için Efecan Karaca'dan çarpıcı itiraf: Fenerbahçe'yi duyunca üzüldü
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
İtalyan basını, Balotelli transferinde Galatasaray'ın avantajlı olduğunu yazdı
İtalyan basını, Balotelli transferinde Galatasaray'ın avantajlı olduğunu yazdı
Umut Nayir'den şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir
Umut Nayir'den şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sezen Aksu Ersin Korkut Orhan Gencebay Bergüzar Korel
Spor Şenol Güneş Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Karar Bayram Antalya
Şu an buradasınız: Kayserispor çift kale maç yaptı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 10:43:51. #1.15#
title