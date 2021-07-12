Kayserili Kickbokscular madalyalara ambargo koydular

Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından Şırnak'ta yapılan Büyükler-Gençler Ferdi Kick Boks Şampiyonasında Kayserili sporcular 6 Altın, 1 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından Şırnak'ta yapılan Büyükler-Gençler Ferdi Kick Boks Şampiyonasında Kayserili sporcular 6 Altın, 1 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Büyükler-Gençler (K 1 Style - Low Kick - Full Contact - Kick Light - Light Contact - Point Fighting) Ferdi Kick Boks Şampiyonası 1-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şırnak'ta yapıldı. Şampiyonaya Kayseri'den katılan sporculardan Hayriye Türksoy Hançer 48 Kilo Bayan Full Contact da, Kumsal Kayra Kutlu 50 Kilo Bayan Lıght Contact da, Selvican Çakmak 55 Kilo Bayan Poınt Fıghtıng da, Merve Kılıç 60 Kilo Bayan Poınt Fıghtıng da, Altar Sezer Şahin 94 Kilo Erkek Poınt Fıghtıng da, Gülden Mercan Atilla 70 Kilo Üstü K-1'de şampiyon olurken, Kübra Nur Özdemir 60 Kilo Genç Bayan Full Contact da üçüncü oldu.

Bu sonuçlar ile şampiyon olan sporcular İtalya'da yapılacak olan Dünya Kickboks Şampiyonas'ında Türkiye'yi temsil edecekler. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da, şampiyonluklarla dönerek milli takıma katılma başarısı gösteren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı