Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu
Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu'nda Anadolu Yıldızları ile OSB Atletikspor 1-1 berabere kalırken, OSB Atletikspor adını Play-Off'a yazdırdı.
Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu'nda Anadolu Yıldızları ile OSB Atletikspor 1-1 berabere kalırken, OSB Atletikspor adını Play-Off'a yazdırdı. Anadolu Yıldızları ise umutlarını son haftaya bıraktı.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Kemal Deliktaş xxx, Kadir Çelikbaş xxx, İbrahim Özlü xxx
Anadolu Yıldızları U-17: Talha Gürsoy xx, Mert Can Kılıç xx, Tahir Koç xx, Muhammet Kaya xx (Dk. 65 Furkan Kılıç x), Tefik Sarıkaya xx, Muhammed Emre Şahin xx, Eray Yazılıtaş xx, Mesut Göçe xx, Korhan Hamurcu xxx, İsmail Arslantaş xx, Ufuk Tatlımısır xx
OSB Atletikspor U-17: Adem Özdemir xx, Yiğit Başaran Hava xx (Dk. 36 Utku İridağ xx), Emre Karakaya xx (Dk.27 Abdullah Arpaç x), Adem Aksoy xx, İlhan Sefa Köroğlu xx, Ali Çakıcı xx (Dk. 61 Nedim Alibaşoğlu xx), Furkan Batar xxx, İsa Bıçak xx (Dk. Yusuf Aydoslu xx), Abdullah Mortaş xxx, Çağrı Doğan xxx, Emir Kersanlı xx (Dk. 24 Eren Akçakoyun x)
Goller: Korhan Hamurcu Dk. 17 (Anadolu Yıldızları), Abdullah Mortaş Dk. 68 (OSB Atletikspor) - KAYSERİ