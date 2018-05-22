Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı ortalama 36,26 liradan, karkas dana etinin kilogramı ise 26,46 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı ortalama 36,26 liradan, karkas dana etinin kilogramı ise 26,46 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı Fiyat
Kuzu eti (karkas) kg 36,26
Dana eti (karkas) kg 26,46
Sığır eti (karkas) kg 24,63
Arpa kg 0,87

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