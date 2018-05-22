Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı ortalama 36,26 liradan, karkas dana etinin kilogramı ise 26,46 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı ortalama 36,26 liradan, karkas dana etinin kilogramı ise 26,46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
|Fiyat
|Kuzu eti (karkas)
|kg
|36,26
|Dana eti (karkas)
|kg
|26,46
|Sığır eti (karkas)
|kg
|24,63
|Arpa
|kg
|0,87