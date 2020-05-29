Kayseri Sağlık Müdürü Benli'den maske, mesafe ve el hijyeni uyarısı
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Kayseri Sağlık Müdürü Benli'den maske, mesafe ve el hijyeni uyarısı

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "yeni normal"de olmazsa olmazların maske, mesafe ve el hijyeni olduğunu bildirdi.

Kayseri Sağlık Müdürü Benli'den maske, mesafe ve el hijyeni uyarısı
29.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:42

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "yeni normal"de olmazsa olmazların maske, mesafe ve el hijyeni olduğunu bildirdi.

Benli, yaptığı yazılı açıklamada, "yeni normal" dedikleri sürecin, "tamamen normalleşiyoruz" şeklinde algılanmaması, burada olmazsa olmazlarının maske, mesafe ve el hijyeni olduğunu belirtti.

Kayseri olarak vatandaşların desteğiyle başarılı bir şekilde yürüttükleri sürecin yine vatandaşların uyumuyla devam edeceğini vurgulayan Benli, şunları kaydetti:

"Önlemler konusundaki bugüne kadar yürütülen ortak yaklaşım yerini bireysel yaklaşıma bırakacaktır. Bu konudaki toplum önlemleri azalırken bireysel önlemlerimizi artırmamız gerekecektir. Evden çıkarken maske takmak artık alışkanlığımız olacaktır. Sevdiklerimiz ve büyüklerimizin hayatı için maske ve mesafeyi devam ettirmemiz gerekmektedir. Toplu bulunması gereken alanlarda mümkün olduğu kadar bulunmamalıyız."

Kaynak: AA

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