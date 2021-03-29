Kayseri Emar Grup FK'dan 4 gollü galibiyet
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Kayseri Emar Grup FK'dan 4 gollü galibiyet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayseri Emar Grup FK'dan 4 gollü galibiyet

Kayseri Emar Grup FK, üçüncü hazırlık maçında Kartal Bulvarspor'u 4-0 mağlup etti.

Kayseri Emar Grup FK, üçüncü hazırlık maçında Kartal Bulvarspor'u 4-0 mağlup etti.

2020-2021 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde ekiplerinden Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Sarı-Siyahlılar Kartal Bulvarspor ile oynanan hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı. Kartal Bulvarspor karşısında Kayseri Emar Grup FK'nin gollerini 15.dakikada Kaan Akar, 50.dakikada Gökhan Hıdır, 70.dakikada Nizamettin Akgül ve 72.dakikada Emre Özden kaydetti. Üçüncü hazırlık maçında ikinci galibiyetini alan Kayseri Emar Grup FK, 1-2 hazırlık maçı da oynayacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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