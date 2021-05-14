Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, her zaman çiftçinin yanında olduklarını ve tarım ile hayvancılığa her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Kentteki 16 ilçe ile iş birliği halinde tarım ve hayvancılığa destek vermeye devam edeceklerini aktaran Büyükkılıç, "Pandemi döneminde gördük ki tarım ve hayvancılık bu işin olmazsa olmazı. Kendi kendimize yetmemiz lazım. Bölgemizde bu türden doğal ve endemik ürünleri hayata geçirmemiz lazım. Aynı şekilde et ve süt ürünleri ile ilgili de bu konuda çalışma yapmamız lazım. Bunlara gerekli desteklerimizi fazlasıyla sürdüreceğiz, bu konuda talimatımı verdim." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, 2020 yılında çiftçilerin ihtiyaç duyduğu tarım alet ve makinalarını temin ederek ilçe ziraat odalarına teslim ettiklerini ve 2021 yılında da her an çiftçinin yanında olacaklarını anlattı.

Başkan Büyükkılıç 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in ailesini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesini ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, şehit Cennet Yiğit'in ailesini ziyaret ederek baba Yahya Kemal ve anne Huriye Yiğit'in Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bütün şehit ailelerinin kendileri için önemli bir emanet olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Canımız ciğerimiz, 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit kızımızın da elbette ki kıymetli ailesini ziyaret ettik. Acılarını tazelemek için değil, onların güzel halini görüp, onların acılarını hafifletmek için, daha doğrusu onların dualarını almak için buradayız. Kendilerini ziyaret ettik. Her zamanki gibi devletine, milletine yaklaşımıyla makul duygularıyla bizlere adeta ışık saçtılar. Cenabı Allah şehidimiz vasıtasıyla şefaatçi olsun, bizleri de cennetinde hep birlikte buluştursun diye de dua ediyoruz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimin yeniden Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Büyükkılıç ziyarette, Kur'an-ı Kerim de okudu.

Başkan Çolakbayrakdar çalışan personelle bayramlaştı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı boyunca sahada çalışan belediye personeliyle bayramlaştı.

Başkan Çolakbayrakdar, Mobilyakent'te yapılan temizlik, park ve bahçe, haşere ile mücadele, kanal temizleme ile yol çizgi çalışmalarını denetleyerek, çalışanlarla bayramlaştı.

Belediye olarak sahadaki çalışmalara devam ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bayram olmasına rağmen bütün ekiplerimizle birlikte Kocasinan'ın her bir bölgesinde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Nerede yaşam var ise orada belediye hizmeti var. Belediye hizmeti denildiği zaman hafta sonu ve bayramı olmaz. Her daim vatandaşımıza hizmet üretmek zorundayız. Gece gündüz demeden bu hizmetleri vatandaşımız ulaştırmalıyız ki hemşerilerimiz huzurlu bir şekilde hayatına devam etsin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün