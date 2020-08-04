Kayseri'de Suriyeli 2 DEAŞ sanığına hapis cezası KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu 1'i tutuklu 2 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu 1'i tutuklu 2 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık ise beraat etti.

Kayseri'de polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Abdullah T., Resul E., İsmail El H. ve Ahmed M. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamaları yapılan sanıklardan Resul E. ilk duruşmada, İsmail El H. ve Ahmed M. de 23 Haziran'da görülen duruşmada tahliye edildi.

Duruşmanın bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Abdullah T. ile tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Tercüman eşliğinde son savunmalarını yapan sanıklar, Suriye'deki savaştan kaçtıklarını, örgütle bağlantıları olmadığını söyleyerek, beraat kararı verilmesini istedi.Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Abdullah T. ile tutuksuz sanık Ahmed M.'yi, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklar Resul E. ve İsmail El H. hakkında ise beraat kararı verdi.

Mahkeme heyeti, Abdullah T.'nin tutukluluk halinin devamıma, tutuksuz sanık Ahmed M.'nin ise Yargıtay süreci dikkate alınarak, tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: DHA