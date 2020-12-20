Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza kesildi
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Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza kesildi

20.12.2020 00:17 | Son Güncelleme: 20.12.2020 00:20
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza kesildi

Kayseri'de polis ekiplerinin denetimlerinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza uygulandı.

Kayseri'de polis ekiplerinin denetimlerinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza uygulandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin farklı noktalarında denetim yaptı.

Melikgazi İlçesi Talas Bulvarındaki ekiplerin denetimlerinde durdurulan otomobilin sürücüsü H.Ç'nin muayenesinde 96 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Daha önceden de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu anlaşılan H.Ç'ye "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "alkollü araç kullanmak"tan toplam 6 bin 485 lira ceza kesildi, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Melikgazi İlçesi Talas Bulvarında durdurulan otomobil sürücüsü B.A ise yapılan testte 142 promil alkolü çıktı.

B.A'ya "alkollü araç kullanmak" ve "sigortasız araba kullanmaktan" toplam bin 460 lira ceza kesildi, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Aynı otomobile otostop çekerek bindiği belirlenen İ.İ'nin ise kimlik kontrolünde 4 suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan İ.İ'ye ayrıca "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten" 3 bin 150 lira ceza kesilerek emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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