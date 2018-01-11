Kayseri'de "Mesleki Yeterlilik" Semineri Düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi, mesleki yeterlilik semineri düzenledi.

Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen seminerinde, 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın tebliğleriyle 81 meslekte getirilen belge zorunluluğuna ilişkin konular ele alındı.

Programda konuşan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, yaklaşık 10 yıldır çalışma hayatına politikalar üreten bir kamu kuruluşu olduklarını söyledi.

Ordukaya, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun mesleklere standart getiren ve bu mesleklere göre yeterlilik veren bir kurum olduğunu belirtti.

Kayseri'de KAYMEK Mesleki Sınav Merkezi ile iki ayrı belgelendirme kuruluşu olduğunu ve çok başarılı çalıştıklarını ifade eden Ordukaya, mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenlerin sınav ve belgelendirme masraflarını işsizlik sigortasından karşıladıklarını ve bugüne kadar 275 bin kişinin belge aldığını kaydetti.

Seminere katılan Sınav ve Belgelendirme Uzman Yardımcısı Yaşar Tuna da belge zorunluluğu kapsamındaki meslekler, sınav merkezleri ve belgelendirmenin safhalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

KAYMEK Mesleki Sınav Merkezi Müdürü Burhan Çanakpınar ise KAYMEK Mesleki Sınav Merkezi binası için örnek bir projenin yapımının sürdüğünü belirterek "Mayıs ayı ile 4 bin metrekaresi kapalı olmak üzere yaklaşık 10 bin metrekare alanda şehrimize, bölgemize ve ülkemize hizmet vereceğiz." dedi.