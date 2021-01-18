Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
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Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

18.01.2021 13:28 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:35
Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

KAYSERİ'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, kent merkezinde yoğunluk yaşandı.

KAYSERİ'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, kent merkezinde yoğunluk yaşandı.

Ülke genelinde Cuma günü 21.00'de başlayayıp, bu sabah 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kayseri'de kent merkezinde bugün yoğunluk oluştu. Özellikle banka şubelerinin önünde yoğunluk oluştuğu görüldü. Polis ve zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.


Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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