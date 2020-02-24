Kayseri'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Kayseri'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri'nin Sarız ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

24.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:06
Kayseri'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

'nin Sarız ilçesinde tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Darıdere Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç ve üst aramasında 300 gram sentetik uyuşturucu, 3 bıçak, 1 muşta ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K. ve F.S'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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