Kayseri'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

24.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:06

Kayseri'nin Sarız ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Darıdere Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç ve üst aramasında 300 gram sentetik uyuşturucu, 3 bıçak, 1 muşta ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K. ve F.S'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA