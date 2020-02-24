Kayseri'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Kayseri'nin Sarız ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Darıdere Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç ve üst aramasında 300 gram sentetik uyuşturucu, 3 bıçak, 1 muşta ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K. ve F.S'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.