Kayseri'de firari hükümlü karı koca saklandıkları kömürlükte yakalandı
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Kayseri'de firari hükümlü karı koca saklandıkları kömürlükte yakalandı

04.11.2020 21:29 | Son Güncelleme: 04.11.2020 21:32
Kayseri'de firari hükümlü karı koca saklandıkları kömürlükte yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçlarından aranan firari hükümlü karı koca saklandıkları kömürlükte yakalandı.

Kayseri'de hırsızlık suçlarından aranan firari hükümlü karı koca saklandıkları kömürlükte yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray ve Yozgat'ta hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ile hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan karısı A.K'nin Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandıkları tespit edildi.

Polis, S.K'nin babasının olduğu belirlenen evde yapılan aramada, hükümlü çifti apartmanın bodrum katındaki kömürlükte yakaladı.

Ayrıca S.K. hakkında 5, karısı A.K. hakkında da 9 suçtan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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