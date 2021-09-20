Kayseri'de 22 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Kayseri'de 22 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de 22 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de 4 ilçede 22 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kayseri'de 4 ilçede 22 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı tarihlerde Kocasinan, Talas, Tomarza ve Pınarbaşı ilçelerinde evden, iş yerinden, inşaattan, kamu kurum ve kuruluşlarından, bağ, bahçe ve tarladan gerçekleştirilen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatıldı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin C.Y. ve S.D. olduğu belirlendi.

Kullandıkları otomobille yakalanan ve 22 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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