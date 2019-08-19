Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

19.08.2019 21:10

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı, Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapıldı.

Belediye salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısında, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporlar görüşüldü ve 64 gündem maddesi karara bağlandı.

Toplantıda, Malatya kara yolu Gaffar Okan Bulvarı ve Tavlusun Mahallesi bağlantı yolunda ağaçlandırma ve bakım yapılabilmesi için Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması konusu da ele alındı.

Felahiye'deki toplu ahır projesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi, Felahiye Belediyesi ve Kayseri Şeker Fabrikası arasında protokol yapılması konusunun da gündeme geldiği toplantıda, "Çiftçi Akademisi" kurulması için protokol yetkisi de verildi.

Kaynak: AA