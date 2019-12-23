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Kayseri Birinci Amatör Küme'de nefesler tutuldu

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan devam ediyor.

23.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:23
Kayseri Birinci Amatör Küme'de nefesler tutuldu

Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan devam ediyor. Her iki grupta bu hafta sonu oynanan bir birinden önemli karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar çıktı. A Grubunda Belediyespor liderliğini sürdürürken, B Grubunda ise Kayserigücü FK, Belediyespor ve Gültepespor şampiyonluk için kıyasıya yarışıyor.


A Grubu Maç Sonuçları


Başakpınar Belediyespor 3-0 Kayseri Yavuzspor


Amarat Gençlikspor 3-2 Yeni Esenspor


Esentepespor 1-2 Yerköyspor


Erciyes Reşadiye Gençlikspor 3-1 Argıncıkspor


Güneşspor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)


B Grubu Maç Sonuçları


Gültepespor 2-1 Sanayi Esnafspor


Kayserigücü FK 3-1 Makfitspor


Kayseri OSB Atletikspor 0-0 Akkışla Gençlikspor


Tomarza Belediyespor 3-1 Palasspor


Argıncık Esnafspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)


Kafkasspor (BAY) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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